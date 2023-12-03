خبير عسكري لـ "إرم نيوز": إسرائيل تسعى لتطبيق سيناريو اجتياح غزة في خانيونس

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يحاول تفادي أي مواجهة عسكرية مباشرة يمكن أن تؤدي لخسائر كبيرة في صفوفه أو أسر الجناح المسلح لحماس أحدًا من جنوده؛ ما يدفعه نحو التحرك بالمناطق المفتوحة والسهلة".

المحور الأول

وأوضح عريقات، أن "المحور الأول الذي سيتحرك منه الجيش الإسرائيلي لاجتياح خانيونس وحصارها سيكون أطراف مدينة دير البلح وسط القطاع، من ناحية المطاحن والبركة، وهما منطقتان مكشوفتان وبهما عدد قليل من السكان".

وقال إن "الجيش الإسرائيلي له خبرة قتالية كبيرة في هذه المنطقة، خاصة أنها كانت تحت سيطرته الكاملة حتى انسحب منها عام 2005 بموجب خطة أحادية الجانب في حينه لرئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون".