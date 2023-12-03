خبير عسكري لـ "إرم نيوز": إسرائيل تسعى لتطبيق سيناريو اجتياح غزة في خانيونس
كشف الخبير في الشأن العسكري اللواء واصف عريقات لـ"إرم نيوز"عن الخريطة المحتملة للجيش الإسرائيلي لاجتياح مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال اللواء واصف عريقات إن إسرائيل تسعى لتطبيق سيناريو الاجتياح العسكري لمدينة غزة في الجنوب.
وأضاف عريقات "ورغم إصرار الجيش الإسرائيلي على مواصلة عمليته العسكرية بغزة، فإنه يعمل بشكل أساس على تفادي تعرضه لخسائر فادحة وتحديدًا الخسائر البشرية".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يحاول تفادي أي مواجهة عسكرية مباشرة يمكن أن تؤدي لخسائر كبيرة في صفوفه أو أسر الجناح المسلح لحماس أحدًا من جنوده؛ ما يدفعه نحو التحرك بالمناطق المفتوحة والسهلة".
المحور الأول
وأوضح عريقات، أن "المحور الأول الذي سيتحرك منه الجيش الإسرائيلي لاجتياح خانيونس وحصارها سيكون أطراف مدينة دير البلح وسط القطاع، من ناحية المطاحن والبركة، وهما منطقتان مكشوفتان وبهما عدد قليل من السكان".
وقال إن "الجيش الإسرائيلي له خبرة قتالية كبيرة في هذه المنطقة، خاصة أنها كانت تحت سيطرته الكاملة حتى انسحب منها عام 2005 بموجب خطة أحادية الجانب في حينه لرئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون".
وأضاف أن "الخبرة العسكرية الإسرائيلية بهذه المنطقة ستجعل من السهل عليه الوصول للشريط الساحلي لخانيونس بأقرب وقت ممكن وسيكون ذلك دون أي مقاومة تذكر بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لمشارف خانيونس".
المحور الثاني
أما المحور الثاني، وفق الخبير العسكري، فسيكون من منطقة ميراج الفاصلة بين مدينتي رفح وخانيونس، وهي أيضًا منطقة كانت تسيطر عليها إسرائيل عسكريًّا حتى عام 2005، وكان بها العديد من المستوطنات.
وقال عريقات، إن "الجيش الإسرائيلي يختار بذلك المناطق التي لديه خبرة عسكرية كبيرة فيها وتدرب لسنوات طويلة على التعامل مع كل التحديات الأمنية التي يمكن أن يتعرض له بها، وهذا يسهل العملية العسكرية ضد خانيونس".
وأضاف "بهذه الطريقة سينفذ الجيش الإسرائيلي السيناريو ذاته الذي نفذه بمدينة غزة وأدت لنجاحه من الوصول إلى قلب المدينة، وهو الأمر الذي يحتاجه القادة السياسيون والعسكريون من أجل الترويج لانتصارهم على حماس".
ووفق عريقات، فإن "اجتياح الجيش الإسرائيلي لخانيونس سيؤدي لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة، كما إنه سيعزل جميع مدن القطاع عن بعضها بعضًا، وهو ما سيكون له الآثار السلبية الخطيرة على جميع السكان".
وختم بالقول: "اجتياح خانيونس بتقديري خطوة جديدة من خطوات إسرائيل لتهجير سكان غزة نحو سيناء، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة بسبب الموقف المصري والعربي الرافض له"، على حد تقديره.