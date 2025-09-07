مصدر مقرب من نتنياهو: إسرائيل تدرس اقتراح ترامب بـ"جدية بالغة"

قال مصدر مقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن إسرائيل تدرس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة "بجدية بالغة"، في وقتٍ رجّح فيه المصدر أن "تواصل حركة حماس رفض الاقتراح كما فعلت سابقًا"، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ووجّه الرئيس ترامب ما وصفه "بتحذيره الأخير" لحركة حماس، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لحماس لقبولها أيضاً، لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها، هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!" وفق تعبيره.

وكشف موقع "أكسيوس" ما قال إنها تفاصيل مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف شاركه مع حركة حماس عبر قنوات خلفية، بعيداً عن الوسطاء المصريين والقطريين، وأن الهدف منه هو إيجاد حل دبلوماسي قبل الهجوم الواسع الذي تخطط إسرائيل لشنه لاحتلال مدينة غزة.

وبحسب الموقع فقد أرسل ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي، تفاصيل خطته الجديدة لحماس بشكل منفصل عن طريق ناشط إسرائيلي ورجل أعمال فلسطيني، وتركز على بند عريض يقترح التوصل لاتفاق شامل بإطلاق سراح الرهائن المتبقين جميعهم مقابل إنهاء الحرب في غزة.

ووفقاً لـ"أكسيوس"، فإن المحاولة الجديدة، جاءت بعد أيام من لعب ويتكوف الغولف مع ترامب حيث ناقشا الوضع حول حرب غزة، ونقلت عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أن ترامب أصدر تعليمات إلى ويتكوف ببذل جهد متجدد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المتبقين جميعهم.

وربط الموقع بين الكشف عن المقترح الجديد، وكشف ترامب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات عميقة مع حماس" بشأن صفقة إطلاق النار واحتجاز الرهائن في غزة، موجهاً كلامه لحماس: "إذا أطلقتم سراح الرهائن على الفور فإن أشياء جيدة سوف تحدث، ولكن إذا لم تفعلوا ذلك فإن الأمر سيكون صعباً وسيئاً بالنسبة لكم".