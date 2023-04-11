إسرائيل توقف اقتحامات المستوطنين للأقصى حتى نهاية رمضان

أفادت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المستوى السياسي في إسرائيل، اتخذ قراراً بوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى اعتبارا من غد الأربعاء إلى نهاية رمضان.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه وبأمر مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد تقرر منع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأصدر مكتب نتنياهو لاحقاً، بيانا قال فيه إن في ختام تقييم شامل للوضع الأمني، أوعز رئيس الحكومة نتنياهو بتسهيل كل الإجراءات لوصول المستوطنين إلى حائط البراق - كما تقرر منع وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان بناءً على توصية بالإجماع من وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفوض الشرطة".

ودأب مئات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بشكل مكثف يومياً، وسط انتشار وحراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية التي توفر الحراسة لهم.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد أعلنت خلال الساعات الأخيرة عزمها تنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وهو ما قوبل باستنفار واستهجان فلسطينيين.