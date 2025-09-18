غطاء ناري مدمر.. الجيش الإسرائيلي يشعل شمال غزة بعمليات مكثفة (فيديو وصور)

كثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والنسف في مناطق شمال وشمال غرب مدينة غزة، بعد تقدم باتجاه عمق المدينة، في اليوم الثالث من إعلان توسيع العملية العسكرية لتشمل احتلال المدينة.

وتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة حي الكرامة والتوام شمال مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف بواسطة عربات مفخخة في المنطقة تمهيدًا لمزيد من التقدم.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي الكثافة النارية للتغطية على تقدم قواته في محاور التوغل بمدينة غزة.

وتقدمت آليات للجيش الإسرائيلي، إلى الغرب من بركة الشيخ رضوان شمال شرق مدينة غزة، مع زيادة ملحوظة في عمليات النسف بواسطة الروبوتات المفخخة.

وألقى الجيش الإسرائيلي، من جديد منشورات تطالب سكان مدينة غزة بالنزوح لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي جنوب مدينة غزة، تمركزت آليات للجيش الإسرائيلي في محيط الكلية الجامعية ومفترق الدحدوح؛ ما أجبر سكان منطقة حي تل الهوا أكبر أحياء جنوب غرب مدينة غزة، على مغادرة منازلهم.

وأبطأ الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته في منطقة جنوب مدينة غزة، مقارنة بمناطق شمال المدينة، بعد أن أعلن عن فتح مسار للسكان للنزوح باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة، مرورًا بمنطقة عملياته.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارات على حي الرمال غرب المدينة، كما استهدف منطقة حي النصر بعدد من الصواريخ.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 14 فلسطينيًّا، منذ ساعات فجر اليوم الخميس، 4 منهم قضوا في قصف منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتوقفت لليوم الثاني على التوالي خدمات الاتصالات والإنترنت في مدينة غزة، بعد قصف استهدف خطوطًا رئيسية واصلة للمدينة.