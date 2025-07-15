هجوم إسرائيلي واسع على مناطق في دمشق ودرعا والسويداء

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، بأن مناطق واسعة تعرضت لقصف عنيف من مقاتلات حربية إسرائيلية نفّذت غارات على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وأفادت هيئة البث الرسمية ووسائل إعلام عبرية أخرى بأن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً على مدينة السويداء السورية.

وقالت مصادر وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن مناطق في محيطيْ دمشق، و درعا، وأطراف السويداء تعرّضت لقصف إسرائيلي عنيف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف استهدف خطوط إمداد الفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية خارج السويداء وفي محيط درعا.

وذكرت المصادر أن غارات إسرائيلية وقعت على طريق دمشق درعا استهدفت أرتالاً عسكرية تتبع "الفرقة 54" بقيادة المدعو "أبو عمشة".

بالتزامن مع ذلك، أكدت مصادر صحفية في سوريا أن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي ما زال يقوم بطلعات في سماء مدينتي درعا والقنيطرة.