هل ستصمد "الهدنة الإنسانية" بين حماس وإسرائيل في غزة؟
تباينت آراء المحللين السياسيين، فيما يتعلق بفرص استمرار الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية وإقليمية، وسط مخاوف من إمكانية عدم نجاحها وخرقها من قبل أي طرف من الطرفين.
وتوصلت إسرائيل وحماس، لهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، والتي تقضي بالإفراج المتبادل عن أسرى ومحتجزين من كلا الجانبين، إضافة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما سيشمل بلدات الشمال أيضًا.
وتنفذ بنود الهدنة بشكل متتابع على مدار الأيام الأربعة، وتشمل وقفًا متبادلًا لإطلاق النار، مع بقاء القوات الإسرائيلية في المواقع التي تمركزت بها داخل غزة وشمالها منذ الاجتياح البري، الأمر الذي يثير المخاوف.
وحسب المحللين، فإن "هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح هذه الهدنة خاصة في ظل الضمانات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماس وإسرائيل؛ إلا أن آخرين يرون أن هناك عوامل يمكن أن تكون سببًا لخرقها".
أوراق سياسية وعسكرية
ويرجح أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا، أسعد غانم، نجاح الهدنة الإنسانية في غزة، وأن تتم وفق ما هو متفق عليه بين جميع الأطراف، مبينًا أن إسرائيل وحماس بحاجة لها من أجل إعادة ترتيب أوراقهم السياسية والعسكرية.
وأوضح غانم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "كلا الطرفين قدما التنازلات الكافية من أجل إتمام الهدنة، وبالتالي فإنهما لن يغامرا بأي خطأ يمكن أن يؤدي لانهيارها والعودة للقتال خلال الأيام المتفق عليها، مهما كانت الظروف".
وأضاف غانم: "الطرفان يأملان في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق تهدئة وصفقة شاملة بغزة، لذلك فإن إسرائيل وحماس سيبذلان جهدًا من أجل إظهار حسن النية للأطراف الإقليمية والدولية وللمضي قدمًا بالمفاوضات".
وأشار إلى أن "الضغط الذي مارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أحزاب اليمين بحكومته، والإنجازات التي حققها على المستويين العسكري والسياسي تدفعه نحو الالتزام الصارم بالهدنة الإنسانية".
وتابع: "نتنياهو يرغب في اقناع الجمهور الإسرائيلي بنجاح أهدافه في غزة وخاصة ما يتعلق بتحرير الرهائن والمحتجزين، والاتفاق يمثل أول خطوة نحو هذا الأمر"، مرجحًا أن تُنهي هذه الهدنة الحرب الإسرائيلية.
وبحسب غانم، فإن "حماس بدورها تحاول تخفيف الضغط العسكري الواقع عليها، وإعادة ترتيب صفوفها والتواصل مع الفصائل المسلحة من أجل الاتفاق على موقف موحد، ووضع الخطوط العريضة للصفقة الشاملة".
واستكمل: "الحركة ربما تكون الطرف الأضعف حاليًا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان غزة، وهي بأمس الحاجة لإدخال المساعدات لسكان القطاع، خاصة وأن الاتفاق يشمل إيصال المساعدات للشمال".
ضمانات كبيرة
ويرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أنه "وبالرغم من المخاوف من إمكانية فشل الهدنة الإنسانية وخرقها من قبل حماس أو إسرائيل؛ إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك ضمانات كبيرة لضمان نجاح الهدنة".
وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الضمانات المصرية والقطرية والأمريكية هي العامل الرئيس لنجاح الهدنة الإنسانية بغزة"، متابعًا: "يبدو أن هناك آلية غير معلنة لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق الهدنة".
وأشار إلى أن "الأطراف الدولية والإقليمية خاضت مفاوضات غير مباشرة وصعبة بين حماس وإسرائيل، ولم تنجح في التوصل للهدنة إلا بعد الحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاق"، مستكملًا: "أرجح أن يتم تمديد الهدنة لأيام أخرى".
خلافات بادين ونتنياهو
وحسب المحلل السياسي، فإن "خرق إسرائيل للتهدئة سيؤدي إلى تجدد الخلافات بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، والتي حققت اختراقًا غير متوقع خلال الحرب على غزة، وهو ما ظهر جليًا في التواصل الدائم بين الطرفين".
وأضاف: "قبل السابع من أكتوبر كان هناك شبه قطيعة بين نتنياهو وبايدن، وهذا الأمر انتهى بالوقت الحالي، وأعتقد أنه وبموجب الاتفاق فإن الولايات المتحدة هي الضامن لإسرائيل وأي خرق من تل أبيب للتهدئة لن يكون إلا بموافقة واشنطن".
واستكمل: "أما حماس فأتوقع أن تكون قطر ومصر هما الضامن لها لعدم تنفيذ أي تحركات عسكرية خلال أيام الهدنة، وبما أن الحركة معنية بعدم توتير العلاقة مع هذه الدول، فهي لن تقدم على أي خرق للاتفاق وستنفذه بالكامل".
واستدرك شلحت: "لكن المخاوف تبقى قائمة من تكرار سيناريو أسر الجندي الإسرائيلي هدار غولدن في رفح عام 2014، والتي تمت قبل لحظات من دخول هدنة أممية حيز التنفيذ وأدت لتجدد القتال"، قائلاً: "أي حدث مفاجئ يمكن أن يؤدي لانهيار الهدنة".
عوامل لانهيار الهدنة
ويرى المحلل السياسي، أليف صباغ، أنه "بالرغم من الضمانات الدولية والإقليمية للاتفاق بين إسرائيل وحماس؛ إلا أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي لانهياره في أي لحظة"، مؤكدًا أن الوضع الميداني يحدد ذلك.
وأوضح صباغ، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "أول هذه العوامل يتمثل في حصول إسرائيل على ما تسميه بالصيد الثمين خلال الهدنة، حيث إن وصولها إلى قيادي كبير في حماس وجناحها المسلح سيكون دافعًا لخرق الاتفاق".
وأضاف: "في هذه الحالة لن تتردد المستويات الأمنية والعسكرية وحتى السياسية في إسرائيل من خرق الهدنة الإنسانية"، مؤكدًا أن ذلك سيعيد القتال في قطاع غزة لمربعه الأول وسيكون له تأثير سلبي على أي اتفاق مقبل.
وأشار إلى أن العامل الثاني هو عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات لشمال قطاع غزة وفق ما هو متفق عليه، مبينًا أن "الجيش الإسرائيلي عمل منذ بداية الحرب على تهجير سكان الشمال وغزة للوسط والجنوب وإدخال المساعدات سيفشل هذا المخطط".
وبين صباغ، أن "العامل الثالث يتمثل في تلاعب إسرائيل بأسماء الأسيرات والأطفال المنوي الإفراج عنهم، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن"، لافتًا إلى أن ذلك سيدفع حماس للإعلان عن انسحابها من الاتفاق، وفق تقديره.
وحسب المحلل السياسي، فإن "العامل الرابع يتمثل في اندفاع القادة العسكريين للقتال دون الاكتراث لأمر المحتجزين والأسرى لدى حماس بغزة، خاصة وأن الأحداث التي سبقت الحرب على غزة أضعفت صورتهم".
وزاد: "هناك مخاوف أيضًا من تغيير نتنياهو لمواقفه على الرغم من انحيازه لمن يدعون لإبرام صفقة مع حماس"، مبينًا أن ذلك يصطدم برغبة الولايات المتحدة لإفساح المجال أمام صفقة شاملة وإنهاء الحرب في غزة.