هل ستصمد "الهدنة الإنسانية" بين حماس وإسرائيل في غزة؟

وبحسب غانم، فإن "حماس بدورها تحاول تخفيف الضغط العسكري الواقع عليها، وإعادة ترتيب صفوفها والتواصل مع الفصائل المسلحة من أجل الاتفاق على موقف موحد، ووضع الخطوط العريضة للصفقة الشاملة".

واستكمل: "الحركة ربما تكون الطرف الأضعف حاليًا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان غزة، وهي بأمس الحاجة لإدخال المساعدات لسكان القطاع، خاصة وأن الاتفاق يشمل إيصال المساعدات للشمال".

ضمانات كبيرة

ويرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أنه "وبالرغم من المخاوف من إمكانية فشل الهدنة الإنسانية وخرقها من قبل حماس أو إسرائيل؛ إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك ضمانات كبيرة لضمان نجاح الهدنة".

وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الضمانات المصرية والقطرية والأمريكية هي العامل الرئيس لنجاح الهدنة الإنسانية بغزة"، متابعًا: "يبدو أن هناك آلية غير معلنة لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق الهدنة".

وأشار إلى أن "الأطراف الدولية والإقليمية خاضت مفاوضات غير مباشرة وصعبة بين حماس وإسرائيل، ولم تنجح في التوصل للهدنة إلا بعد الحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاق"، مستكملًا: "أرجح أن يتم تمديد الهدنة لأيام أخرى".

خلافات بادين ونتنياهو

وحسب المحلل السياسي، فإن "خرق إسرائيل للتهدئة سيؤدي إلى تجدد الخلافات بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، والتي حققت اختراقًا غير متوقع خلال الحرب على غزة، وهو ما ظهر جليًا في التواصل الدائم بين الطرفين".

وأضاف: "قبل السابع من أكتوبر كان هناك شبه قطيعة بين نتنياهو وبايدن، وهذا الأمر انتهى بالوقت الحالي، وأعتقد أنه وبموجب الاتفاق فإن الولايات المتحدة هي الضامن لإسرائيل وأي خرق من تل أبيب للتهدئة لن يكون إلا بموافقة واشنطن".

واستكمل: "أما حماس فأتوقع أن تكون قطر ومصر هما الضامن لها لعدم تنفيذ أي تحركات عسكرية خلال أيام الهدنة، وبما أن الحركة معنية بعدم توتير العلاقة مع هذه الدول، فهي لن تقدم على أي خرق للاتفاق وستنفذه بالكامل".

واستدرك شلحت: "لكن المخاوف تبقى قائمة من تكرار سيناريو أسر الجندي الإسرائيلي هدار غولدن في رفح عام 2014، والتي تمت قبل لحظات من دخول هدنة أممية حيز التنفيذ وأدت لتجدد القتال"، قائلاً: "أي حدث مفاجئ يمكن أن يؤدي لانهيار الهدنة".

عوامل لانهيار الهدنة

ويرى المحلل السياسي، أليف صباغ، أنه "بالرغم من الضمانات الدولية والإقليمية للاتفاق بين إسرائيل وحماس؛ إلا أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي لانهياره في أي لحظة"، مؤكدًا أن الوضع الميداني يحدد ذلك.

وأوضح صباغ، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "أول هذه العوامل يتمثل في حصول إسرائيل على ما تسميه بالصيد الثمين خلال الهدنة، حيث إن وصولها إلى قيادي كبير في حماس وجناحها المسلح سيكون دافعًا لخرق الاتفاق".

وأضاف: "في هذه الحالة لن تتردد المستويات الأمنية والعسكرية وحتى السياسية في إسرائيل من خرق الهدنة الإنسانية"، مؤكدًا أن ذلك سيعيد القتال في قطاع غزة لمربعه الأول وسيكون له تأثير سلبي على أي اتفاق مقبل.