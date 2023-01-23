السودان.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية جنوب كردفان

أعلنت السلطات في ولاية جنوب كردفان، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لمدة شهر، إثر مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بواسطة مسلحين مجهولين قرب مدينة كادقلي، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وعلى إثرها عقدت لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة، حيث قررت فرض حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية اعتبارا من اليوم الاثنين على أن تستمر لمدة شهر.

وقال والي جنوب كردفان، موسى جبر محمود، إن "حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر، ولكن حادث اليوم مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس".

وأكد أن "حكومة الولاية لن يهدأ لها بال حتى تستعيد للولاية أمنها واستقرارها، ولن نتساهل أو نسامح أحدا ظل يرعب ويروع المواطنين الآمنين".