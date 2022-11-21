الحرس الثوري يعلن استهدافه مقرات أحزاب كردية في أربيل

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مقار أحزاب إيرانية معارضة تعرضت إلى قصف صاروخي داخل الإقليم.

وأضافت أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

من جهتها، أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري شن هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقرات عسكرية تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق.

وأفادت الوكالة، إن "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة شنها الحرس الثوري على عدة مقرات في أربيل بكردستان العراق، بما في ذلك في منطقتي " كويسنجق" و "جيجيني" قرب مدينة أربيل، وكذلك مقر آخر في محافظة السليمانية.

وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية مقربة من الحرس الثوري إن هجوماً بأربع صواريخ استهدف مركز القيادة العسكرية لحزب كوملة الكردستاني الإيراني المعارض بالقرب من محافظة السليمانية.

وقالت قناة "قدس برس"، التابعة للحرس الثوري، إنه وفق المعلومات المتوفرة فقد لقي 26 شخصاً من المعارضين الأكراد مصرعهم جراء الهجمات بالصواريخ الموجهة وبالطائرات المسيرة.

وكان السفير الإيراني لدى بغداد، محمد آل صادق، قال في وقت سابق أمس الأحد، إن إيران طالبت الحكومة العراقية بضرورة ضبط الحدود في إقليم كردستان مع إيران لمنع دخول المسلحين الأكراد المعارضين.

وأضاف آل صادق، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم"، "طالبنا بنزع سلاح عناصر الفصائل الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء "كوية" في أربيل.

وقال وزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي، إن "حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين".