البيت الأبيض: كامالا هاريس وملك الأردن ناقشا التوتر بالضفة الغربية

قال البيت الأبيض في بيان، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عبرت خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الخميس، عن قلقها بشأن أحداث العنف والتوتر التي وقعت في الآونة الأخيرة بالقدس والضفة الغربية، وشددت على أهمية الحفاظ على الوضع القائم بحرم المسجد الأقصى.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن هاريس "أكدت أهمية الحفاظ على الوضع القائم بالحرم الشريف... مشيدة بالدور المهم الذي يلعبه الأردن كوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس وكقوة لتحقيق الاستقرار".