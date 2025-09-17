تقدم إسرائيلي نحو "الصفطاوي والجلاء" في غزة وسط عمليات نسف مكثفة (فيديو)

واصل الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعميق تقدمه في منطقة شمال مدينة غزة، في اليوم الثاني من إعلان توسيع عمليته نحو اجتياح مدينة غزة بالكامل.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع بوصول الجيش الإسرائيلي لحي الصفطاوي، وشارع الجلاء من الجهة الشمالية، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط جنوب مدينة غزة بشمالها.

كما تقدم الجيش الإسرائيلي تجاه حي الكرامة إلى الشمال من مدينة غزة، انطلاقًا من مناطق تمركز آليات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان.

وأظهر توثيق نشرته منصات إسرائيلية دبابات إسرائيلية في محيط مدرسة عباد الرحمن، بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وهي من المناطق ذات كثافة عالية في المباني التي أجبر سكانها على مغادرتها.

أخبار ذات علاقة سيناتور أمريكي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، إذ فجّر روبوتات مفخخة في حي الشيخ رضوان الذي شهد تقدمًا لآليات الجيش الإسرائيلي.

كما نفذ عمليات نسف في منطقة أبراج المقوسي شمال مدينة غزة، وعمليات قصف أخرى في المناطق الشمالية الغربية من المدينة.

وأبطأ الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته في المحور الثاني لتوغله جنوب مدينة غزة، بعد إعلانه عن إنشاء ممر للنازحين باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 99 فلسطينيًا جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تركزت في مدينة غزة.

ومن بين الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، قتل 13 فلسطينيًا في غارة استهدفت خيامًا للنازحين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.