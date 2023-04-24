مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بعملية "لمكافحة الإرهاب".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها "تبلغت باستشهاد الشاب سليمان عايش (20 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا".