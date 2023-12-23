هل أفرز "تيك توك" نزعاتٍ مناهضةً لإسرائيل بين الشباب الأمريكي؟
رأت صحيفة معاريف أن استطلاعات الرأي الأمريكية، التي أظهرت أخيرًا نزعات مناهضة لإسرائيل، تُنذر بخلل في منظومتها الدعائية.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية تعتقد أن هجوم 7 أكتوبر، وتسويقه تحت مفهوم "السبت الأسود"، أغلق الدائرة على التيارات المعادية لإسرائيل.
وأظهر استطلاعان للرأي أجرتهما جامعة "هارفارد" وصحيفة "نيويورك تايمز" أخيرًا، مدى فشل الدعاية الإسرائيلية بالتزامن مع تحولات تشهدها الولايات المتحدة في العقد الأخير، وفق الصحيفة.
الأمريكيون الأصغر سنًا
ووجد استطلاع "هارفارد" أن 84% ممن يملكون حق التصويت بالانتخابات يؤيدون إسرائيل ضد حركة حماس، لكن تحليل تلك النسبة أفرز ظاهرة تتعلق بالفئة العمرية الأصغر سنًا، التي تتراجع فيها نسب التأييد.
وبينما أيد إسرائيل 95% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، لم يؤيدها سوى 52% ممن تتراوح أعمارهم بين 18-24 عامًا، كما يعتقد 48% فقط من هذا الجيل الشاب أنه يتعين مواصلة الحرب.
وأظهر الاستطلاع أن 61% من الأمريكيين على قناعة بأنه لا توجد مقارنة أخلافية بين هجوم حماس وبين هجمات الجيش (تبرير الحرب الإسرائيلية)، وأن 36% فقط ممن تبلغ أعمارهم 18-24 عامًا يبررونها.
ويعتقد 17% من أبناء (18-24 عامًا) أن روايات إسرائيل بشأن هجوم السابع من أكتوبر مزيفة، فيما يظن 46% من أبناء الجيل ذاته أن إسرائيل هي التي تسيطر على غزة، وليست حماس.
تجاهل الـ "تيك توك"
وقدرت صحيفة معاريف أن النتائج التي وصفتها بـ "الصفعة" تنبع من تجاهل منظومة الدعاية الإسرائيلية للجامعات الأمريكية، مع أن الحرب الإسرائيلية تتطلب دعمًا دوليًا، وهو مرهون بالرأي العام.
وقالت إن إسرائيل أدركت أنها كانت خاطئة حين ظنت أنه لا أهمية لشن دعاية للشباب الأمريكي عبر تطبيق "تيك توك" كمثال.
واتهمت "معاريف" الشباب الأمريكي بأنه منفصل عن الواقع، وعدت الأمر بأنه يهدد أمريكا أكثر من إسرائيل، ويؤشر على قدرة دول مثل روسيا والصين وإيران على التلاعب بعقول الشباب الليبرالي.
العقد المفقود
ونبهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نتائج الاستطلاعات هي نتيجة لـ"عقد مفقود" من الدعاية الإسرائيلية في أمريكا.
ولفتت إلى أن استطلاع "نيويورك تايمز" أظهر نتائج مماثلة؛ "ما يؤشر على جهل الشباب الأمريكي بهوية وتاريخ إسرائيل وامتلاكهم مشاعر سلبية ضدها".
وأشارت إلى أن الخطاب الموالي للفلسطينيين ينص على أن "الصهاينة مستعمرون أوروبيون بيض استولوا على أراضي الفلسطينيين الأصليين"، وأنه في تطبيق "تيك توك" أيضًا يظهر الصهاينة على أنهم يغتصبون الأطفال ويحرقون الرضع؛ ما اعتبرته "مدعاة لليأس".
ودعت إلى بحث كيفية تقييد المحتوى الموالي للفلسطينيين، وإغراق الشبكة بمحتوى مضاد، لكنها أقرت بأن إسرائيل استخدمت أيضًا أكاذيب لتحقيق مصالح سياسية لحظية.
وختمت "معاريف" بالقول إن أمريكا بدأت تمنع حماس من السيطرة على الجامعات، وأن إسرائيل في حاجة لتحويل نقاط الضعف الحالية إلى فرص.