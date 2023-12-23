هل أفرز "تيك توك" نزعاتٍ مناهضةً لإسرائيل بين الشباب الأمريكي؟

رأت صحيفة معاريف أن استطلاعات الرأي الأمريكية، التي أظهرت أخيرًا نزعات مناهضة لإسرائيل، تُنذر بخلل في منظومتها الدعائية.

وكانت الصحيفة الإسرائيلية تعتقد أن هجوم 7 أكتوبر، وتسويقه تحت مفهوم "السبت الأسود"، أغلق الدائرة على التيارات المعادية لإسرائيل.

وأظهر استطلاعان للرأي أجرتهما جامعة "هارفارد" وصحيفة "نيويورك تايمز" أخيرًا، مدى فشل الدعاية الإسرائيلية بالتزامن مع تحولات تشهدها الولايات المتحدة في العقد الأخير، وفق الصحيفة.

الأمريكيون الأصغر سنًا

ووجد استطلاع "هارفارد" أن 84% ممن يملكون حق التصويت بالانتخابات يؤيدون إسرائيل ضد حركة حماس، لكن تحليل تلك النسبة أفرز ظاهرة تتعلق بالفئة العمرية الأصغر سنًا، التي تتراجع فيها نسب التأييد.

وبينما أيد إسرائيل 95% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، لم يؤيدها سوى 52% ممن تتراوح أعمارهم بين 18-24 عامًا، كما يعتقد 48% فقط من هذا الجيل الشاب أنه يتعين مواصلة الحرب.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الأمريكيين على قناعة بأنه لا توجد مقارنة أخلافية بين هجوم حماس وبين هجمات الجيش (تبرير الحرب الإسرائيلية)، وأن 36% فقط ممن تبلغ أعمارهم 18-24 عامًا يبررونها.

ويعتقد 17% من أبناء (18-24 عامًا) أن روايات إسرائيل بشأن هجوم السابع من أكتوبر مزيفة، فيما يظن 46% من أبناء الجيل ذاته أن إسرائيل هي التي تسيطر على غزة، وليست حماس.