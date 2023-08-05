الدعم السريع تعلن تدمير آليات للجيش السوداني وأسر العشرات من عناصره

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، تدميرها 5 دبابات و4 مدرعات و5 مركبات عسكرية، تابعة للجيش السوداني، وأسر العشرات من عناصره خلال معارك في العاصمة الخرطوم.

واندلعت، اليوم السبت، معارك عسكرية عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، قرب محيط رئاسة سلاح الذخيرة والمدرعات، في منطقة الشجرة بالخرطوم، على نحو ما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وأكد شهود العيان أن المعارك التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة استمرت طوال نهار اليوم السبت حتى مغيب الشمس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي ودوي الانفجارات العنيفة.