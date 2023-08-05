الدعم السريع تعلن تدمير آليات للجيش السوداني وأسر العشرات من عناصره
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، تدميرها 5 دبابات و4 مدرعات و5 مركبات عسكرية، تابعة للجيش السوداني، وأسر العشرات من عناصره خلال معارك في العاصمة الخرطوم.
واندلعت، اليوم السبت، معارك عسكرية عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، قرب محيط رئاسة سلاح الذخيرة والمدرعات، في منطقة الشجرة بالخرطوم، على نحو ما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز".
وأكد شهود العيان أن المعارك التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة استمرت طوال نهار اليوم السبت حتى مغيب الشمس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي ودوي الانفجارات العنيفة.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على "تويتر"، إن قوة من الجيش حاولت فك الحصار المفروض عليها في محيط معسكر المدرعات بالشجرة، لكنها أحبطت التحرك وطاردت قوات الجيش إلى داخل معسكرها، ما خلف وراءها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسرى.
وأكد البيان تدمير قوات الدعم السريع 5 دبابات و4 مدرعات و5 مركبات عسكرية، وأسر العشرات من الجيش السوداني.
وجددت قوات الدعم السريع تأكيدها استمرار حصارها مقر القيادة العامة للجيش، حيث نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشير لسيطرتها على مقر جهاز الأمن والمخابرات ومطار الخرطوم المطوقين لقيادة الجيش من جهة الجنوب.