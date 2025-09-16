الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة

ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة
آليات عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

دان كل من ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، توسيع العملية البرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة.

 واعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول أن إسرائيل تسير "في الاتجاه الخاطئ تماما".

وقال خلال مؤتمر صحافي إن برلين توجّه "نداءً عاجلًا إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى جميع الجهات التي هي على اتصال مع حماس للعودة إلى مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور ومروع للغاية، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء ويعرض الأسرى للخطر.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرئيسية من العملية البرية الواسعة للسيطرة على مدينة غزة، تحت اسم المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون".

