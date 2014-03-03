طوقان: الأردن سيوثق احتياطاته من اليورانيوم رسمياً

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان إنه سيتم منتصف العام الحالي الإعلان عن الأرقام الرسمية لاحتياطات منطقة وسط الأردن من خام اليورانيوم وفقا للمعايير الدولية حيث ستوثق احتياطات الأردن من اليورانيوم لأول مرة بشكل رسمي.

وبخصوص المفاعل النووي في الأردن، أكد طوقان أن البرنامج النووي سيكون قادرا على إعطاء الأردن الاستقلالية في توليد طاقة كهربائية اقتصادية وآمنة ومستقرة بعيدا عن التقلبات السياسية العالمية، ويمثل موطن قوة في خطط التنمية الوطنية الشاملة.

ولفت طوقان أن موقع المفاعل بعيد عن التجمعات السكانية، وهو مناسب لمنطقة العزل المتعارف عليها دولياً، إذ أن أقرب تجمع سكاني للموقع هو منطقة الأزرق والتي تبعد 25 كيلو مترا عن موقع المفاعل، واقرب قرية إلى الموقع في منطقة البادية الوسطى وتبعد 37 كيلومترا، في حين تبلغ منطقة العزل للمفاعل وفقا للمعايير الدولية 3 كم.

وأكد أن هذا المفاعل سيبقى ستين سنة، وهذا يحتم إجراء كافة الدراسات الزلزالية وفحوصات التربة واتجاه الرياح وخطر الفيضانات، الأمر الذي يبرهن أن الهيئة لم تقم باختيار الموقع بشكل عشوائي، حيث أشادت تقارير الوكالة الدولية بالدراسات التي اتبعت لاختيار الموقع.

وفي تطورات جديدة ومفاجئة أعلن أحد أبرز معارضي المفاعل والنائب السابق في البرلمان غازي أبو جنيب الفايز وهو من ذات القرية الأقرب للمفاعل النووي، تأييده للبرنامج كخيار استراتيجي لمواجهة تحديات الطاقة والمياه في المستقبل القريب.

وقال أبو جنيب خلال زيارة لتقصي حقائق حول المفاعل النووي لهيئة الطاقة الذرية الأردنية ولقائه بطوقان، إن هيئة الطاقة الذرية حريصة على الالتزام بكل متطلبات ومعايير السلامة العامة والأمن والأمان النووي وقضايا البيئة.

وأبدى الفايز استغرابه من الموقف الاسرائيلي من البرنامج النووي الاردني، قائلا: لا يخفى على أحد أن اسرائيل تقف ضد أي مشاريع انتاجية في الأردن من أجل ابقاء الشعب الأردني يلهث وراء لقمة العيش وإبقاء الوضع الاقتصادي كما هو عليه أو جره إلى الأسفل، ومن هنا فإنني أتمنى على المعارضة الأردنية للمشروع ان لا تكون ومن حيث لا تدري الذريعة التي يستخدمها الصهاينة لحرمان الأردن من الحصول على الطاقة النووية .