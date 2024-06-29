معاريف: إسرائيل تواجه ساحة قتال معقدة في الضفة الغربية

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواجه ساحة قتال "معقدة" في الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، والاشتباكات المستمرة مع ميليشيا حزب الله جنوبي لبنان.

ونقلت الصحيفة عن المراسل العسكري "آفي أشكنازي" قوله: "إن إسرائيل تتعامل مع قصة أخرى في الضفة الغربية؛ فهناك ساحة قتال ثالثة ومعقدة بالتزامن مع التعامل مع ساحات القتال في غزة ولبنان، فقد تم القضاء على أكثر من 530 شخصا من عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة، منذ بداية الحرب في غزة".