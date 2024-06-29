معاريف: إسرائيل تواجه ساحة قتال معقدة في الضفة الغربية
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواجه ساحة قتال "معقدة" في الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، والاشتباكات المستمرة مع ميليشيا حزب الله جنوبي لبنان.
ونقلت الصحيفة عن المراسل العسكري "آفي أشكنازي" قوله: "إن إسرائيل تتعامل مع قصة أخرى في الضفة الغربية؛ فهناك ساحة قتال ثالثة ومعقدة بالتزامن مع التعامل مع ساحات القتال في غزة ولبنان، فقد تم القضاء على أكثر من 530 شخصا من عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة، منذ بداية الحرب في غزة".
ولفت كذلك إلى اعتقال نحو 4200 عنصر فلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك" خلال ما يقرب من 9 أشهر من القتال، وتقريبًا كل ليلة وكل يوم يتم تنفيذ أنشطة في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وبيّن بأن الجيش الإسرائيلي يدخل صباحًا وظهرًا ومساءً إلى المناطق المكتظة بالمباني، ويحتفظ بسلسلة من الأنشطة هُناك، مؤكدا أن الأحداث داخل الضفة الغربية تُظهر مدى تعقيد نوع القتال الذي يجب على الجيش الإسرائيلي التعامل معه.