لبنان.. إطلاق الغاز مسيل الدموع صوب محتجين على تراجع الليرة

أطلقت قوات الأمن اللبنانية اليوم الأربعاء، الغاز مسيل الدموع على مئات المتظاهرين، ومعظمهم أفراد متقاعدون من قوات الأمن، الذين تجمعوا قرب مبان حكومية في بيروت للتعبير عن غضبهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتجمعت حشود في شوارع وسط بيروت، بين البرلمان والسرايا الحكومية، وهم يحملون أعلام لبنان أو أعلامًا تحمل شعارات قوات الأمن، وكانوا مدفوعين بالغضب من تدهور قيمة المعاشات الحكومية التي تُدفع بالعملة المحلية.

وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019.

وقال محمد الخطيب (59 عامًا)، الذي خدم في الجيش لمدة 32 عامًا، إنهم "يعانون هم وأطفالهم من الجوع".

وأضاف أنهم تركوا الخدمة في الجيش معدومين دون رعاية صحية أو اجتماعية، وخرج أطفالهم من مدارسهم بينما ترتفع الأسعار بشكل جنوني.