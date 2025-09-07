"حماس" تؤكد جاهزيتها لصفقة شاملة تنهي الحرب مع إسرائيل

أكد عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، الأحد، استعداد الحركة للذهاب نحو صفقة شاملة تنهي الحرب وتفضي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأوضح نعيم، في بيان عبر حسابه على "تيلغرام"، أن "الحركة وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء وتنتظر ردًا رسميًا عليه".

وقال نعيم "حماس جاهزة لصفقة شاملة تُطلق بموجبها سراح جميع أسرى العدو، أحياءً وأمواتًا، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مع فتح المعابر لإدخال المساعدات وإعادة الإعمار".

وأضاف أن الحركة تعتبر سلاحها "حقًا مشروعًا كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال"، مشيرًا إلى أن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه "إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح نعيم أن حماس، وإلى حين تحقيق هذا الهدف "يمكن أن تنخرط في هدنة طويلة الأمد".