ما الفرق بين الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار؟

مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى أكثر من 10 آلاف شخص، يُشكل الأطفال والنساء 70% منهم، تتزايد الأصوات من قبل الدول والمنظمات الدولية الإنسانية بضرورة وقف القتال في غزة لحماية الأرواح.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير نشرته، إنه في ضوء مطالبات وقف القتال يتردد بين المسؤولين اصطلاحان رئيسان: "الهدنة الإنسانية" و"وقف إطلاق النار". ورغم أن الاصطلاحين يبدوان متشابهين، فقد أشارت الصحيفة إلى أن هناك اختلافات كبيرة بينهما حاول المسؤولون توضيحها طوال فترة الصراع.

وذكرت أنه رغم عدم وجود تعريف محدد لأي منهما بموجب القانون الدولي، فإن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" قال في الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر إن التمييز يكمن في "مدة ونطاق وحجم" أي وقف للقتال.