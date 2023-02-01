قصف عنيف يستهدف قاعدة زليكان التركية في نينوى العراقية

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مهاجمين مجهولين أطلقوا عدة صواريخ اليوم الأربعاء استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "أكثر من 9 صواريخ نوع (غراد) استهدفت قاعدة زليكان التركية، وإن أكثر من 4 صواريخ سقطت بشكل مباشر داخل القاعدة، وباقي الصواريخ سقطت بالقرب من القاعدة".

وأضافت المصادر أنه لم يعرف ما إذا كان القصف الصاروخي قد تسبب بخسائر بشرية أو مادية في صفوف القوات التركية داخل القاعدة، فيما ذكر مصدر آخر أن متعاقدا عراقيا في القاعدة أصيب.