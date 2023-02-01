قصف عنيف يستهدف قاعدة زليكان التركية في نينوى العراقية
قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مهاجمين مجهولين أطلقوا عدة صواريخ اليوم الأربعاء استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.
وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "أكثر من 9 صواريخ نوع (غراد) استهدفت قاعدة زليكان التركية، وإن أكثر من 4 صواريخ سقطت بشكل مباشر داخل القاعدة، وباقي الصواريخ سقطت بالقرب من القاعدة".
وأضافت المصادر أنه لم يعرف ما إذا كان القصف الصاروخي قد تسبب بخسائر بشرية أو مادية في صفوف القوات التركية داخل القاعدة، فيما ذكر مصدر آخر أن متعاقدا عراقيا في القاعدة أصيب.
وبحسب المصادر، حلق طيران تركي في الأجواء بعد الاستهداف، مع تشديد الإجراءات الأمنية في القاعدة والمناطق القريبة منها.
وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها، وله معاقل في شمال العراق.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة "إرهابية".
وحمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرق البلاد منذ عام 1984، وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا.