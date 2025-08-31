لليوم الرابع.. انقطاع الكهرباء يفاقم الأزمة في السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن محافظة السويداء تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة، مع استمرار انقطاع الكهرباء لليوم الرابع على التوالي، ما أثر في عمل المستشفيات والمرافق الحيوية.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن عملاً تخريبياً في محافظة درعا أدى إلى انهيار برج كهرباء على خط 66 ك. ف بين المسيفرة وقرية أم ولد شرقي درعا، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء.

وأوضحت المصادر أن هذا الخط هو الوحيد المغذي للسويداء حالياً، وأن إعادة بناء البرج قد تستغرق يومًا ونصف اليوم إذا بدأت أعمال الإصلاح، مشيرة إلى أن عمليات الصيانة تقع ضمن مسؤولية ورش التوتر العالي بدرعا والمؤسسة العامة للكهرباء في دمشق.

ووفق المصادر، يتعرض الخط بشكل متكرر لاعتداءات في مناطق محافظة درعا الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما يؤدي إلى توقفه المتكرر عن الخدمة، في حين يبقى إصلاح خط 230 ك. ف غير ممكن منذ بداية التوترات بسبب خطورة المنطقة.