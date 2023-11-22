مقتل 5 عناصر موالين لإيران في ضربة أمريكية بالعراق

أسفرت ضربات أمريكية استهدفت، فجر الأربعاء، موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من مجموعة موالية لإيران.

وفي التفاصيل، نفذ طيران مسيّر أمريكي ضربات جوية استهدفت مواقع لعناصر الحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر ضمن محافظة بابل، جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "طيرانًا أمريكيًّا مسيَّرًا نفذ ما يقارب ثلاث ضربات جوية على مواقع تابعة للحشد الشعبي، ممسوكة من قبل ميليشيا كتائب حزب الله أبرز الفصائل المسلحة الموالية والمدعومة من قبل إيران في ناحية جرف الصخر، ضمن محافظة بابل".

وأضافت المصادر أن "الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من الحشد الشعبي وجرح خمسة آخرين، وجميعهم من عناصر ميليشيا كتائب حزب الله المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى تدمير مخازن أسلحة، جراء القصف الأمريكي".

وبينت أن "عناصر الحشد الشعبي المتواجدين في ناحية جرف الصخر اتخذوا تدابير أمنية وإجراءات مشددة خشية من تكرار الضربات الأمريكية عليهم، والتي تأتي كرد على قصف القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد في الأنبار وأربيل وسوريا".