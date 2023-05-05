محققون أوروبيون يستجوبون شقيق حاكم مصرف لبنان في مزاعم احتيال

وقال رجا للمحققين، في جلسة استغرقت قرابة خمس ساعات استُجوب فيها حول ثروة أخيه، إن "فوري أسوشيتس" مملوكة له وحده. وأضاف أن مبلغ 155 مليون دولار من الأموال التي جمعها جاءت من أرباح الاستثمار التي تحققت على مدى عشر سنوات من خلال الفوائد المتراكمة ومعاملات الصرف الأجنبي.

ونفى المحافظ، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، في وقت سابق، الاختلاس، قائلاً إن العمولات المحصلة ليست أموالاً عامة.

ووفقاً لوثائق في محكمة فرنسية اطلعت عليها رويترز، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال المتحصلة من هذه الشركة استخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

واستجوب المحققون الأوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس/ آذار، وسألوا عن علاقة المصرف بفوري أسوشيتس، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

ومن المقرر أيضاً أن يستجوب المحققون الأوروبيون يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال والذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية في مصرف لبنان، الجمعة.