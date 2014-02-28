"فتح" تكشف لأول مرة: القائد حمود استشهد بحادث سير مدبر

اعترف بيان نادر صادر عن حركة "فتح" بأن حادث السير الذي أودى بحياة الشهيد عبد الفتاح حمود، عضو اللجنة المركزية للحركة قبل 46 عاما كان مدبرا.

وظلت الحركة منذ مقتل حمود بتاريخ 28/2/1968 تعلن أنه توفي جراء حادث سير غير مدبر.

كما كشف البيان الصادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم في الحركة عن أن الحادث وقع في محافظة المفرق الأردنية، بخلاف ما ظل معروفا من أنه وقع على طريق مؤدي إلى بلدة الكرامة في الغور الأوسط.

وقال البيان إن الحمود لحظة تعرضه لحادث السير المدبر كان متوجها إلى سوريا، في واجب وطني وتنظيمي. وتقع محافظة المفرق الأردنية قرب الحدود مع سوريا.

وكشف البيان أيضا أن حمود سبق أن اعتقل في لبنان في الستينيات من القرن الماضي، وأنه تم إطلاق سراحه، وأبعد إلى الأردن سنة 1963. وقال البيان إنه شارك مع اخوانه في قيادة الحركة في إطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965، وكان في ذلك الوقت في منطقة السلط في الأردن.