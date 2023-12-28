ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة وقف طويل الأمد لإطلاق النار
قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار "بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وأضافت أن فرنسا ستعمل أيضا مع الأردن في الأيام المقبلة بشأن العمليات الإنسانية في غزة.
وفي وقت سابق أعربت فرنسا عن قلقها "العميق" إزاء تصريحات السلطات الإسرائيلية بخصوص تكثيف الهجمات على غزة وإطالة أمدها.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إلى "استمرار الهجمات الممنهجة مؤخرا في المنطقة ومقتل الكثير من المدنيين".
وجددت الوزارة دعوتها من أجل التوصل إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".
وأكدت على أن مبادئ القانون الدولي الإنساني "تنص على ضرورة حماية المدنيين في أي زمان ومكان بالعالم"، وشددت على أهمية اتخاذ إسرائيل "تدابير ملموسة" من أجل حماية المدنيين في غزة.