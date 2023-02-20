مقاضاة إعلامي عراقي انتقد منشدا متهما بالطائفية

يواجه المقدم التلفزيوني العراقي عدنان الطائي، دعوى قضائية تطالب بمنع ظهوره إعلاميا، بعدما انتقد المنشد (الرادود) المثير للجدل باسم الكربلائي، واعتباره "أخطر على المجتمع" من المتهمين بتقديم "المحتوى الهابط".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي قالت إنه "لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".

وجاءت الدعوى ضد الطائي، على خلفية حلقة مثيرة للجدل، من برنامج "الحق يقال" على قناة "utv".

وخلال الحلقة طرح الطائي سؤالا على أحد ضيوف الحلقة، حول "الأكثر خطورة" على المجتمع، بين الكربلائي وشبان متهمين بتقديم "محتوى هابط" على مواقع التواصل الاجتماعي.