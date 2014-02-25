الحكومة الأردنية تعيد الرقم الوطني لـ 230 شخصاً

عمّان – (خاص) من حمزة العكايلة

كشف وزير الداخلية الأردني حسين المجالي عن إعادة الحكومة الأرقام الوطنية لـ 230 شخصاً في نهاية العام 2013.

وأضاف المجالي في رده على سؤال نيابي إنه تم تشكيل لجنة وزارية دائمة لدراسة إعادة الأرقام الوطنية بقرار من مجلس الوزراء وهي من اللجان الوزارية الدائمة، وقد عقدت ثلاث اجتماعات منذ تشكيلها، حيث عقد آخر اجتماع لها بتاريخ 17-11-2013، وكان من أهم ما نتج عن اجتماعاتها تصويب الأوضاع لـ 230 حالة بإعادة الأرقام الوطنية لأصحابها بناء على توصيات من تلك اللجنة.

وكان النائب محمد هديب أرسل للمجالي بسؤال نصه: متى تمّ تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لدراسة الأرقام الوطنية التي تم تسجيلها، وكم اجتماع عقدت هذه اللجنة، وما نتائج هذه الاجتماعات.

الجدير بالذكر، أنّ مسألة الأرقام الوطنية ومنح الجوازات والحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، تعد واحدة من أكثر المساءل جدلاً في الأوساط الأردنية السياسية، وكثيراً ما تنعكس على مناقشات البرلمان.