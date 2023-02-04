وفاة رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل

توفي، اليوم السبت، رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، عن عمر ناهز 68 عامًا.



ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الراحل قائلاً: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".



وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".



وتابع: "لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه".



واختتم: "إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



الراحل شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، كلفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة في 12 سبتمبر / أيلول 2015.



وشغل قبل تشكيله الحكومة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن حكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.



وتقدم باستقالته في 5 يونيو / حزيران 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لفترة ثانية.

