الجزائر تطلب الانضمام لبريكس وتحدد مبلغ المساهمة
نقل تلفزيون النهار الجزائري، الجمعة، عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله إن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام لمجموعة "بريكس"، وأن تصبح عضوا مساهما في بنك المجموعة بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن تبون قال في نهاية زيارته للصين إن الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة "بريكس" لفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وتسعى الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتعزيز شراكتها مع دول مثل الصين.
وتضم مجموعة دول "البريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتمثل تلك الدول أكثر من 40% من سكان العالم، وحوالي 26% من الاقتصاد العالمي.
ونقل تلفزيون النهار عن تبون قوله: "عالم بريكس يساعدنا أكثر.. طلبنا رسميا من المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس.. المساهمة الأولى للجزائر ستكون 1.5 مليار دولار".
وقال دبلوماسي من جنوب إفريقيا، هذا الأسبوع، إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول "البريكس".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن تبون قوله، هذا الأسبوع، إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في الجزائر عبر قطاعات تشمل التصنيع والتكنولوجيا الجديدة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.