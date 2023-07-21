الجزائر تطلب الانضمام لبريكس وتحدد مبلغ المساهمة

ونقل تلفزيون النهار عن تبون قوله: "عالم بريكس يساعدنا أكثر.. طلبنا رسميا من المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس.. المساهمة الأولى للجزائر ستكون 1.5 مليار دولار".

وقال دبلوماسي من جنوب إفريقيا، هذا الأسبوع، إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول "البريكس".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تبون قوله، هذا الأسبوع، إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في الجزائر عبر قطاعات تشمل التصنيع والتكنولوجيا الجديدة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.