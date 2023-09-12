تركيا ترسل 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.

وقالت الوزارة إنها تعمل مع جميع المؤسسات لتنسيق مساعدتها ودعمها لليبيا. فيما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى ليبيا إثر تضررها من كارثة السيول.

وقال الوزير عبر حسابه في موقع "إكس"، الاثنين: "نرسل فريقا ومعدات إلى منطقة السيول التي أثرت على آلاف الأشخاص في ليبيا".

كما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الاثنين، تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها إلى ليبيا على خلفية إعصار ضرب مدنها الشرقية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.