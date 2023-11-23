قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

قصف الجيش الإسرائيلي بكثافة، فجر اليوم الخميس، منازل فلسطينيين في النصيرات ومخيمها وسط غزة، وفي جباليا شمال القطاع؛ ما خلّف العشرات من القتلى والجرحى.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد قتل المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف إسرائيلي لمنزله في النصيرات.

كما شنَّت الطائرات الإسرائيلية، غارات عنيفة على منازل المواطنين في مخيم النصيرات؛ ما أدى لقتل وإصابة عشرات المواطنين.

وأوضح شهود عيان، أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع؛ ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات.

وشمال غزة، قتل وأصيب عشرات المواطنين في غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة سالم قرب مسجد عماد عقل، ومنزل عائلة حمد.

وارتفع عدد ضحايا قصف منزل عائلة أبو مسامح في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14 قتيلًا، و13 جريحًا على الأقل، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، في الوقت الذي تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام، بحسب (وفا).