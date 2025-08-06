يديعوت أحرونوت: قائد سلاح الجو يعصي أوامر نتنياهو بتكثيف قصف غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن تمرد في سلاح الجو الإسرائيلي، رفضًا لأوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتكثيف القصف الجوي على غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن قائد سلاح الجو يرفض تنفيذ مطالب لواء الجنوب بتكثيف الغارات على غزة، لافتة إلى أن خلافات قوية دبت بين قادة الجيش الإسرائيلي بشأن احتلال القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى تزايد التوترات بين القيادة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي بشأن سياسة إطلاق النار الواسعة المطبقة في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، التي أدت، بحسب العديد من الادعاءات والشهادات، إلى مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء.

وأشارت إلى أن قائد قيادة المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف آسور، شارك الأسبوع الماضي في تقييم الوضع عبر مكالمة فيديو من قاعدة القيادة في بئر السبع.

وقالت إنه خلال المكالمة، التي جرت بحضور أكثر من 20 ضابطًا كبيراً، طلب قائد المنطقة الجنوبية من قائد سلاح الجو التوقف عن تقييد الغارات الجوية في غزة وإلغاء الموافقة المسبقة بشأنها.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن قائد سلاح الجو برر تدخله بأنه لاحظ "انعدام المهنية" في عدد كبير من الهجمات التي طالبت قيادة المنطقة الجنوبية بتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، بحسب قوله.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات تفيد بأن قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، هو الذي يوافق شخصيًا على الغارات في غزة، وأنه الآن يتعرض لضغوط للتوقف عن مقاومة المطالبات بتكثيف الغارات الجوية، وعدم التراجع عن القرارات التي اتخذتها القيادة.

من جهتها، نقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن التقديرات تشير إلى أن عملية عسكرية واسعة لاحتلال قطاع غزة ستكلف خسائر فادحة، تشمل عشرات القتلى من الجنود وعددًا كبيرًا جدًا من الجرحى وتضرر الأسرى.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان إيال زامير، الذي يرفض احتلال غزة بالكامل، سيعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" تبعات هذه الخطوة، وتحفظات الجيش عليها.

ونقلت القناة 12 العبرية عن زامير قوله خلال المشاورات الأمنية إن احتلال قطاع غزة سيستغرق عدة أشهر وسيعرض حياة الأسرى للخطر، كما سيؤدي لإنهاك قوات الاحتياط والقوات النظامية.

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أثار، خلال زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إمكانية توسيع نطاق الحرب في غزة، وناقشها مع البيت الأبيض.

وقالت مصادر للموقع إن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدؤوا يشعرون بالقلق إزاء اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا شعبيًا واسعًا في إسرائيل؛ فقد عادت الاحتجاجات إلى الميادين بالقوة التي كانت عليها قبل أشهر، بحسب الإعلام العبري.

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وأفادت القناة 12 العبرية باعتقال 13 شخصًا خلال تظاهرات في تل أبيب؛ احتجاجًا على القرار الوشيك باحتلال قطاع غزة.