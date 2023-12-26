إسرائيل تعلن العثور على سيارة لرهينة داخل المستشفى الإندونيسي

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين، أن أدلة جديدة توافرت لديه، تربط المستشفى الإندونيسي في شمال غزة برهائن تحتجزهم فصائل مسلحة، مشيرا إلى أنه عثر داخل المنشأة على سيارة رهينة قتله جنود عن طريق الخطأ.

وقال الجيش في بيان صدر عنه، إن "سيارة تويوتا كورولا تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وتملكها عائلة سامر الطلالقة عثر عليها بداخل المستشفى الإندونيسي".

والطلالقة كان أحد الرهائن الثلاث الذين قتلهم جنود إسرائيليون في وقت سابق من الشهر الجاري عن طريق الخطأ، بعدما اعتقد أحد الجنود أنهم يشكلون تهديدا.

وبحسب بيان الجيش، فإنه "عثر في السيارة على بقايا قنبلة صاروخية ار بي جي وبقع دماء، تبين أنها لرهينة أخرى"، موضحا أن "العثور على السيارة يربط بشكل مباشر المستشفى بالأحداث الوحشية للسابع من تشرين الأول/أكتوبر"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتعذّر على وكالة "فرانس برس"، التأكد من المعلومات من مصادر مستقلة، كما لم يصدر أي تعليق فوري من المنشأة الواقعة في بيت لاهيا والتي تموّلها إندونيسيا.