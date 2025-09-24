فلسطين: إغلاق معبر الكرامة يحوّل الضفة إلى "سجن كبير"

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تحويل الضفة الغربية إلى "سجن كبير"، إثر إغلاق إسرائيل المعبر الوحيد مع الأردن، بعد هجوم نفذه سائق شاحنة مساعدات أردني أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وفي بيان على صفحتها في "فيسبوك" الأربعاء، قالت الخارجية الفلسطينية إن "إغلاق معبر الكرامة الوحيد الذي يربط أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بالعالم الخارجي، غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية".

وأكد البيان أن "إغلاق المعبر يخلّف أضرارًا إنسانية واقتصادية جسيمة، حيث يتسبب بعزل آلاف الفلسطينيين عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم، ويمنع المرضى من السفر لتلقي العلاج".

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية والتضييق على الفلسطينيين، ضمن مخطط الضم التدريجي للضفة الغربية وتحويلها إلى "سجن كبير" عبر نحو 1200 حاجز وبوابة حديدية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة لقطع العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم.

وطالبت الخارجية سفارات وبعثات فلسطين في العالم بتكثيف تحركاتها لدى وزارات الخارجية ومراكز القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل إعادة فتح المعبر فورًا.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة مع الأردن لإشعار آخر

ومعبر الكرامة الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المغادرة من دون عبور الأراضي الإسرائيلية.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها إلا في حال كانوا يحملون تصاريح خاصة.

ويتعين على الفلسطينيين الذين يريدون السفر الانتقال إلى الأردن عبر معبر الملك حسين للوصول إلى أحد المطارات الأردنية، في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.

وسبق أن أغلق المعبر الأسبوع الماضي، إثر هجوم بإطلاق نار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين.