تصعيد عسكري عنيف بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي (فيديو)

تصاعدت حدة المواجهات العسكرية بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور دير حافر.

وشهدت المعارك استخدام الأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى تبادل كثيف للقصف بالتوازي مع استمرار الاشتباكات الميدانية.

وأفادت مصادر ميدانية لـ إرم نيوز" بمشاركة طائرات "بروسك" التابعة لـ "قسد" على محور الخفسة، وتمكنت من تدمير سيارتين عسكريتين على محور دير حافر، فيما دفعت قوات قسد بوحدات العمليات الخاصة إلى جبهات القتال.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شنت قصفًا مفاجئًا وعنيفًا، اليوم،الخميس من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، مستهدفة منازل مدنيين في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير.

وأسفر القصف، وفق بيان الوزارة، عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقالت الوزارة، إن قواتها المنتشرة في المنطقة استنفرت فور التصعيد، وبدأت باستهداف مصادر النيران، مؤكدة أن العمليات لا تزال مستمرة حتى الآن، في إطار "واجبها بحماية المواطنين والتصدي لأي اعتداء".

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليه تصدّوا لمحاولات تسلل وقصف مدفعي نفذتها مجموعات تابعة للحكومة السورية في منطقة دير حافر، مؤكداً إحباط تلك المحاولات بشكل كامل.

وقالت "قسد" في بيان إن "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكررة تهدد الاستقرار العام"، مشيرة إلى أن الوضع في المنطقة "تحت السيطرة التامة"، وأن قواتها في "جاهزية دائمة للتصدي لأي تجاوزات جديدة".

وأكدت "قسد" التزامها بواجبها "في الدفاع عن الأرض وحماية الشعب"، مشددة على أن أي محاولات أخرى للتعدي "ستواجه برد حازم يحفظ أمن المنطقة ويصون كرامة أهلها".