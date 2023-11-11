الرئيس الجزائري يُعيّن نذير العرباوي رئيسًا للحكومة
عيَّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نذير العرباوي وزيرًا أولًا للحكومة، خلفًا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه، اليوم السبت.
وعيَّن تبون المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
وكان نذير العرباوي يشغل منصب مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية، منذ آذار/مارس العام 2023، وقبلها شغل منصب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة.
وتقلد الأخير عدة مناصب منها سفير لدى باكستان، ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلًا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، الكائن مقرها بالرباط، وعضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث، ثم سفير الجزائر لدى القاهرة.
وتم استدعاء العرباوي، في أكتوبر العام 2019، من منصبه كسفير في القاهرة، وممثلًا دائمًا للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارًا لوزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة.