الرئيس الجزائري يُعيّن نذير العرباوي رئيسًا للحكومة

عيَّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نذير العرباوي وزيرًا أولًا للحكومة، خلفًا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه، اليوم السبت.

وعيَّن تبون المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وكان نذير العرباوي يشغل منصب مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية، منذ آذار/مارس العام 2023، وقبلها شغل منصب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة.