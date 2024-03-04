العراق.. هدنة بلا ضمانات بين واشنطن والميليشيات

أكدت أطراف عراقية مختلفة عدم وجود أي ضمانات لاستمرار التهدئة ما بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، بعد نحو 30 يومًا من وقف التصعيد بين الطرفين.

وأوقفت الفصائل المسلحة عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية منذ ما يقارب شهرا، بعد تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية عملية اغتيال لأبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله في العاصمة العراقية بغداد، وسط تحذيرات من خطورة تطور الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق بعد انهيار التهدئة ما بين الفصائل والأمريكان.