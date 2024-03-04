العراق.. هدنة بلا ضمانات بين واشنطن والميليشيات
أكدت أطراف عراقية مختلفة عدم وجود أي ضمانات لاستمرار التهدئة ما بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، بعد نحو 30 يومًا من وقف التصعيد بين الطرفين.
وأوقفت الفصائل المسلحة عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية منذ ما يقارب شهرا، بعد تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية عملية اغتيال لأبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله في العاصمة العراقية بغداد، وسط تحذيرات من خطورة تطور الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق بعد انهيار التهدئة ما بين الفصائل والأمريكان.
ونفى المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن إيان مكاري، وجود خطة في الوقت الحالي لانسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق، مؤكداً أن العراق يُعتبر دولة مؤسسة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
في حين تؤكد تصريحات المسؤولين العراقيين بأن المفاوضات الجارية مع واشنطن تهدف إلى جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية، وإنهاء دور التحالف الدولي في العراق.
إخراجهم بالقوة
ويقول حسين الموسوي، المتحدث باسم فصيل "النجباء" أحد أبرز الفصائل المسلحة في العراق، إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود هدنة ما بين الفصائل والأمريكان غير صحيحة إطلاقا، وإيقاف العمليات العسكرية هو مجرد تهدئة لإعادة التموضع والتخطيط العسكري للمرحلة المقبلة، ونحن مستمرون بالعمل الجهادي حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق".
ويبين لـ"إرم نيوز" أن "التصريحات الأمريكية تثبت عدم وجود جدية حقيقية لسحب القوات الأمريكية، بل أنها تؤكد على تعزيز التواجد وتغيير فقط عناوين هذا التواجد، وهذا ما لا نقبل به إطلاقاً، ولهذا نحن لم نعط أي ضمانات لاستمرار التهدئة الحالية، وهذه التهدئة اتخذتها الفصائل بقرار خاص بها لغرض التكتيك للمرحلة المقبلة، وحتى نرفع بعض الإحراج عن الحكومة العراقية، التي نحن داعمون لها".
وأضاف الموسوي أن "سلاح الفصائل العراقية جاهز في مواجهة مفتوحة مع الأمريكان، ونحن مازلنا نتابع ونراقب تطورات نتائج الحوار ما بين بغداد وواشنطن، ونعلم جيدا أن الأمريكان يريدون من خلال هذا التفاوض المماطلة والتسويف في الخروج من العراق، لكن نحن سنكون جاهزين لإخراجهم بالقوة، وهذه اللغة الوحيدة التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية".
لا ضمانات
من جهته قال الخبير في الشأن السياسي والأمني المقرب من الفصائل العراقية محمد البصري، إن "إيقاف العمليات العسكرية من قبل الفصائل ضد المصالح والأهداف الأمريكية، جاءت بعد هدنة غير معلنة عمل عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لضمان عدم تطور الصراع إلى المواجهة المباشرة".
وبين لـ"إرم نيوز" أن "السوداني وفريقه الحكومي وكذلك الأطراف السياسية الداعمة للحكومة، لديها علاقات جيدة مع الجانب الأمريكي وبعض الفصائل الأخرى، وعملت على هذه التهدئة، لكن لا توجد أي ضمانات على استمرار هذه الهدنة فترة طويلة، سواء من قبل الفصائل أو الأمريكان، وممكن أن تلغى الهدنة خاصة في ظل التطورات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل".
وأضاف البصري أن "كل الفصائل وحتى الأطراف السياسية تراقب وتتابع ما يجري من تفاوض ما بين بغداد وواشنطن لغرض انهاء مهام التحالف الدولي وسحب القوات الأمريكية، لكن عدم وجود جدول زمني معلن ورسمي لتحقيق هذا الهدف، يدفع لانهيار الهدنة بصورة سريعة خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما لا تريده الحكومة وتعمل وتضغط من أجل استمرار تلك التهدئة".
ونفذت الفصائل المسلحة في العراق الموالية والمدعومة من قبل إيران عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ من نوع "كاتيوشا"، منذُ شهر تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، على الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، رداً على الدعم الأمريكي لإسرائيل بحربها على قطاع غزة.