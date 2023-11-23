وكالة الغوث: نتخذ قرارات صعبة عند توزيع المساعدات في غزة
قالت إيناس حمدان نائبة مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الخميس، إن الوكالة تضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن توزيع المساعدات على النازحين والسكان".
وأضافت في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "الأولوية تكون للفئات الأكثر احتياجاً والعائلات ذات أعداد الأفراد الكبيرة، بالإضافة إلى أنه يتم توزيع كميات الوقود القليلة المتاحة لفئات خاصة".
وأردفت: "هناك مفاضلة في توزيع الاحتياجات التي تصل لقطاع غزة بسبب قلة الإمكانيات، وبشكل عام الموارد قليلة وشحيحة جداً، ونطالب بزيادة المساعدات وإدخال الوقود لتلبية احتياجات القطاع".
وأكدت أن "الأمم المتحدة فقدت التواصل مع غزة وشمالها، وأن التواصل مع تلك المناطق شبه مقطوع، كما أن هناك مخاطرة كبيرة في وصول المساعدات لها".
وأكملت إيناس حمدان قائلة: "نأمل أن نتمكن خلال الهدنة الإنسانية من إدخال المزيد من المساعدات وإيصالها لكافة المناطق".
وأوضحت أن "هناك أعدادا كبيرة جداً في مراكز النازحين التي تشرف عليها وكالة الغوث، ولدينا حوالي 930 ألف نازح والمساعدات التي تصل لا تكفي مطلقاً لهذا العدد وللحاجات المتزايدة للنازحين، وهي تغطي بعض الاحتياجات فقط".
واختتمت قائلة: "للأسف لا يوجد أي ترتيبات معينة بشأن عملنا خلال الهدنة الإنسانية المرتقبة في غزة؛ ولكننا سنعمل خلالها على إيصال المساعدات لجميع مستحقيها وفق الإمكانيات المتاحة وما يُسمح بإدخاله من معبر رفح".
وفي السياق، قال الناطق باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة، هشام مهنا، إن "أطناناً من المساعدات الإنسانية للقطاع عالقة خارجه وتنتظر الإذن من الجهات المختصة لدخولها لغزة"، مشدداً على ضرورة دخولها للقطاع.
وأوضح مهنا، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع غير كافية لإغاثة السكان والنازحين، وقليلة جداً مقارنة بالاحتياج اليومي، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للنازحين في مدن القطاع".
وأضاف: "للأسف نواجه في الصليب الأحمر تحديات متعلقة بمحدودية الدعم الإنساني الذي يتم السماح له بالدخول لقطاع غزة، وننتظر السماح بإدخال أطنان من المساعدات للقطاع من أجل إغاثة السكان"، على حد قوله.
وأكد المسؤول الدولي على ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام وآمن بما يمكن الجهات المختصة من إيصالها لمستحقيها، ودعم الآلاف من السكان.
بدوره، قال مدير معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، هشام عدوان، إن "المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة منذ الـ21 من الشهر الماضي متفاوتة في كمياتها"، مشيراً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل بشكل يومي غير ثابت.
وأضاف عدوان، في حديث لـ"إرم نيوز": "ليس هناك عدد يومي ثابت لأعداد الشاحنات أو الكميات التي تدخل للقطاع، أو حتى نوع المساعدات"، لافتاً إلى أن متوسط ما دخل يومياً للقطاع منذ الحرب الإسرائيلية 50 شاحنة.
وأشار عدوان إلى أن "إجمالي الشاحنات حتى اليوم حوالي 1400 شاحنة فقط، والتي تتضمن مساعدات طبية وغذائية وبعض شاحنات الوقود".