وكالة الغوث: نتخذ قرارات صعبة عند توزيع المساعدات في غزة

قالت إيناس حمدان نائبة مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الخميس، إن الوكالة تضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن توزيع المساعدات على النازحين والسكان".

وأضافت في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "الأولوية تكون للفئات الأكثر احتياجاً والعائلات ذات أعداد الأفراد الكبيرة، بالإضافة إلى أنه يتم توزيع كميات الوقود القليلة المتاحة لفئات خاصة".

وأردفت: "هناك مفاضلة في توزيع الاحتياجات التي تصل لقطاع غزة بسبب قلة الإمكانيات، وبشكل عام الموارد قليلة وشحيحة جداً، ونطالب بزيادة المساعدات وإدخال الوقود لتلبية احتياجات القطاع".

وأكدت أن "الأمم المتحدة فقدت التواصل مع غزة وشمالها، وأن التواصل مع تلك المناطق شبه مقطوع، كما أن هناك مخاطرة كبيرة في وصول المساعدات لها".

وأكملت إيناس حمدان قائلة: "نأمل أن نتمكن خلال الهدنة الإنسانية من إدخال المزيد من المساعدات وإيصالها لكافة المناطق".

وأوضحت أن "هناك أعدادا كبيرة جداً في مراكز النازحين التي تشرف عليها وكالة الغوث، ولدينا حوالي 930 ألف نازح والمساعدات التي تصل لا تكفي مطلقاً لهذا العدد وللحاجات المتزايدة للنازحين، وهي تغطي بعض الاحتياجات فقط".

واختتمت قائلة: "للأسف لا يوجد أي ترتيبات معينة بشأن عملنا خلال الهدنة الإنسانية المرتقبة في غزة؛ ولكننا سنعمل خلالها على إيصال المساعدات لجميع مستحقيها وفق الإمكانيات المتاحة وما يُسمح بإدخاله من معبر رفح".