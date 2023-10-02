محمد بن زايد يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دولة قطر في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم الأحد.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.
ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة وفد يضم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.