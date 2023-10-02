محمد بن زايد يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دولة قطر في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم الأحد.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.