"صحة غزة" تدعو ذوي المفقودين إلى تسجيل أسمائهم

دعا الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة ذوي المفقودين والضحايا جرّاء الحرب لتسجيل أسماء أبنائهم لدى وزارة الصحة في غزة.

وأضاف القدرة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الوزارة لم تحتسب المفقودين وجثث العالقين تحت الأنقاض، كما لم يتم احتساب مجهولي الهوية الذين وصلوا المستشفيات، بالإضافة إلى مجهولي الهوية الذين سلّم الجيش الإسرائيلي جثامينهم ضمن كشوفات وزارة الصحة الرسمية.

وزاد، أنه لم يجرِ أيضًا احتساب الذين تم دفنهم من قبل ذويهم دون المرور على المستشفيات، كما أنه لم يتم احتساب الضحايا في غزة و شمال غزة من بعد تاريخ وقف منظومة المعلومات، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن الأمر معقَّد جدًا، فهناك آلاف القتلى لم يتسنَ للوزارة تثبيت أسمائهم وتسجيلهم، وتتم مراجعة الوزارة من قبل أهالي المفقودين دون وجود أي معلومات لدينا.

وأكدّ المسؤول الطبي أن المنظومة الصحية تعمل بجهد بالغ من أجل حصر أعداد القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على محافظات قطاع غزة.