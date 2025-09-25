إعلام حوثي: الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد السجون في صنعاء

حكم بسجن ساركوزي 5 سنوات للتواطؤ الجنائي بالتمويل الليبي
نيكولا ساركوزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز

صدر حكم اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات بعد أن أدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وفق "رويترز".

واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دومًا التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.

وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.

ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.

