"ورقة سياسية".. أزمة الكهرباء تنذر بصيف ساخن في اليمن

مع حلول فصل الصيف من كل عام، تتجدد معاناة اليمنيين في المحافظات الساحلية الحارّة، مع التردّي المتواصل لخدمات الكهرباء، وسط اتهامات باستخدام الأزمة لأهداف سياسية.

يأتي ذلك على وقع تظاهرات شعبية يتوقع أن تتزايد رقعتها، حيث تنذر هذه الأزمة بتكرار سيناريو عام 2021، عندما اقتحم محتجون غاضبون مقر إقامة الحكومة في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، استهلت خدمة الكهرباء فصل الصيف، بانقطاعات قياسية في عدن، تجاوزت 20 ساعة بشكل متواصل، قبل أن تنخفض مؤخرًا إلى أكثر من 6 ساعات، مقابل عودتها لمدة ساعتين فقط.

ويأتي ذلك بسبب عدم توفر وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي، وهو ما يعطي انطباعًا عن حجم المعاناة المتوقعة في هذا العام.

دعوة للصبر

وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، مساء أمس الأربعاء، إن ملف الكهرباء لم يُدر بطريقة صحيحة سابقا، إذ أنفقت الحكومة العام الماضي مبالغ طائلة في قطاع الكهرباء، "ولو تم ذلك بطريقة سليمة لأصبح لدينا محطات استراتيجية".