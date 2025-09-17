السعودية وباكستان توقعان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، على "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاتفاقية "تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء".

وتنص هذه الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما".

وأوضحت "واس" أن الاتفاقية تأتي "انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين".

وأدى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الأربعاء زيارة إلى المملكة، والتقى ولي العهد السعودي، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.