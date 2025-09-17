وكالة الأنباء السعودية: السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

logo
العالم العربي

السعودية وباكستان توقعان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"

السعودية وباكستان توقعان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستانيالمصدر: وكالة الأنباء السعودية
إرم نيوز
إرم نيوز

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، على "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاتفاقية "تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء".

وتنص هذه الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما".

أخبار ذات علاقة

ولي العهد السعودي خلال استقباله علي لاريجاني بقصر اليمامة

محمد بن سلمان يبحث مع لاريجاني التطورات الإقليمية

وأوضحت "واس" أن الاتفاقية تأتي "انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين".

وأدى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الأربعاء زيارة إلى المملكة، والتقى ولي العهد السعودي، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC