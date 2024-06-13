مصادر لـ"إرم نيوز": إيران "تجس نبض" العراق بشأن اندلاع حرب جنوبي لبنان

زيارة ليست ضمن الأجندة

وقال مصدر في الخارجية العراقية لـ "إرم نيوز"، إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري لم تكن ضمن أجندة الزيارات، ولكن مستجدات المنطقة وما يجري فيها من تصاعد للأحداث، خصوصًا حرب غزة دفعت طهران لإرسال مبعوثها للعراق".

وأوضح بأن "باقري التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وفي لقاءاته الثلاث الأولى، يبدو أن ما جاء إليه باقري، بحسب المصدر "يتعلق بشبح الحرب في جنوب لبنان وما سيكون موقع العراق من تلك الحرب، لأن غالبية الملفات التي تمت مناقشتها هي سطحية ما عدا هذا الملف".

وهذه الزيارة هي الأولى لباقري بصفته وزيرًا للخارجية، عقب وفاة سلفه حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية برفقة الرئيس إبراهيم رئيسي، وهي أول زيارة لوفد رسمي إيراني بُعيد زيارة محمد السوداني للعاصمة واشنطن نيسان الماضي.

وعقد باقري فور وصوله إلى بغداد، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، دعا فيه الدول الإسلامية والعربية إلى استخدام طاقاتها وإمكاناتها لإيقاف الحرب في قطاع غزة.

توسيع دائرة الحرب

وقال باقري خلال المؤتمر إن "إسرائيل من الممكن أن ترتكب خطأ آخر بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على جنوبي لبنان.

ويأتي تركيز طهران على بغداد فيما يتعلق بملف جنوب لبنان، لارتباط أذرع إيران في العراق من الميليشيات المسلحة بملفي سوريا ولبنان، حيث تتبادل مع ميليشيا حزب الله اللبناني الخبرات عبر التدريب والعمليات المشتركة، فضلًا عن خط إمداد الأسلحة الممتد عبر (طهران-العراق-سوريا-لبنان).

ويقول الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، كرم الأعرجي، إن "فتح إسرائيل لجبهة جنوب لبنان لن تنحسر نيرانها على لبنان فقط، بل ستمتد في المنطقة، وصولًا لسوريا والعراق، حيث لن تسكت طهران عن فقدان موطئ قدمها في لبنان، وهي ستستعمل كل أوراقها بهدف تثبيت دعائم حزب الله اللبناني".