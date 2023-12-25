رحيل الطفلة سهاد يكشف عن واحدة من أقسى قصص الموت في غزة

كشف المواطن في قطاع غزة أمين عابد، عن واحدة من أبشع وأقسى قصص الموت، وضحيتها طفلة توفيت متأثرة بإصابتها البليغة جراء قصف إسرائيلي عنيف لمنزل عائلتها في حي الشجاعية.

عابد يقول لـ"إرم نيوز"، إن "الطفلة سهاد ابنة صديقي ووصلت مع والدها إلى مستشفى المعمداني بوضع خطير، وأوصاني أن أقوم بدفنها في حال توفت، وخرج يبحث عن ناجين آخرين من عائلته تحت الأنقاض".

وأضاف: "لقد انهرت باكيًا وأنا أجلس بجانبها تتألم وتلفظ أنفاسها الأخيرة وقد تم بتر قدميها دون مخدر وسط ألم وصل عنان السماء.. لفظت سهاد أنفاسها الأخيرة بين يدي وماتت شاهدة وشهيدة على مجزرة إسرائيلية لا يمكن وصف بشاعتها".