الاتحاد الأوروبي يندد بمقتل 5 صحفيين فلسطينيين في غارة إسرائيلية

ندد الاتحاد الأوروبي بقتل إسرائيل 5 صحفيين فلسطينيين، إثر غارة استهدفت خيمتهم، الأحد، في قطاع غزة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل يندد بمقتل 5 من صحفيي قناة "الجزيرة" بغارة جوية إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وبينهم مراسل الجزيرة أنس الشريف.

وذكرت كالاس، في بيان على منصة إكس: "نحن على علم بالادعاء الإسرائيلي بأن المجموعة التي قُتلت هم من حركة حماس، لكن يتعين في هذه الحالات تقديم أدلة قاطعة في إطار احترام سيادة القانون لتجنب استهداف الصحفيين".

وحثت كالاس إسرائيل على السماح بدخول مزيد من الشاحنات إلى غزة، وتوزيع المساعدات بشكل أفضل.