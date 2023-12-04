الدبيبة يدعو إلى إصدار دستور دائم بالتوازي مع إجراء الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إنه يجب أن يعمل الجميع على إصدار دستور دائم للبلاد، بالتوازي مع إجراء الانتخابات المرتقبة.

ويعد هذا الموقف لافتًا، إذ كان الفرقاء ينشدون إجراء انتخابات قبل ذلك.

وأكد الدبيبة، خلال لقاء مع عدد من أعيان مدينة الزنتان، غرب البلاد، ضرورة إجراء انتخابات وإصدار دستور دائم، وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وشدد على "ضرورة وحدة البلاد واستقرارها ودعم الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة"، مشيرًا إلى أن "القبائل والمدن الليبية تقوم بجهود مثمرة من أجل استقرار البلاد".