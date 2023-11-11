إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في السابق مقتل 1400 شخص جراء الهجوم الذي نفّذه مقاتلو حماس على جنوب الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين ومعظمهم قضوا في اليوم الأول للهجوم غير المسبوق منذ إقامة إسرائيل في العام 1948.

لكن في بيان صدر الجمعة، ولم يكن على علاقة مباشرة بالهجوم، قال هايات، في معرض انتقاده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، إن حماس قتلت "نحو 1200 شخص". وأكد المتحدث الحصيلة الجديدة في بيان منفصل أرسله إلى فرانس برس.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.