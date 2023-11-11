إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص
خفضت إسرائيل، الجمعة، حصيلة الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من 1400 إلى 1200 قتيل، مشيرة إلى أن ذلك مرده لاحتساب جثث لمقاتلي الحركة من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات لوكالة فرانس برس إن الحصيلة الجديدة "محدّثة"؛ نظرا لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها" سابقا تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس الإرهابي، وليست لضحايا إسرائيليين".
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في السابق مقتل 1400 شخص جراء الهجوم الذي نفّذه مقاتلو حماس على جنوب الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين ومعظمهم قضوا في اليوم الأول للهجوم غير المسبوق منذ إقامة إسرائيل في العام 1948.
لكن في بيان صدر الجمعة، ولم يكن على علاقة مباشرة بالهجوم، قال هايات، في معرض انتقاده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، إن حماس قتلت "نحو 1200 شخص". وأكد المتحدث الحصيلة الجديدة في بيان منفصل أرسله إلى فرانس برس.
ومن الجانب الفلسطيني، قتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.