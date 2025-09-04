logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مواقع حزب الله المستهدفة في أنصارية (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مواقع حزب الله المستهدفة في أنصارية (فيديو)
من الغارة الإسرائيلية على قرية أنصارية بجنوب لبنانالمصدر: وسائل إعلام لبنانية
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 2:28 ص

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل استهداف مواقع لمليشيا "حزب الله" في قرية  "أنصارية" جنوب لبنان.

وقال أفخاي أدرعي، إن "الجيش الإسرائيلي أغار مساء الأربعاء، على موقع لحزب الله في قرية أنصارية، كان يُستخدم لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة بناء التنظيم والدفع بمخططات إرهابية".

وأضاف أدرعي، في بيان نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "الجيش الالإسرائيلي هاجم أيضًا منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".

وأكد البيان أن "وجود الآليات الهندسية والكمية الصاروخية المستهدفة يمثل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC