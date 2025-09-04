الجيش الإسرائيلي يكشف عن مواقع حزب الله المستهدفة في أنصارية (فيديو)

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل استهداف مواقع لمليشيا "حزب الله" في قرية "أنصارية" جنوب لبنان.

وقال أفخاي أدرعي، إن "الجيش الإسرائيلي أغار مساء الأربعاء، على موقع لحزب الله في قرية أنصارية، كان يُستخدم لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة بناء التنظيم والدفع بمخططات إرهابية".

وأضاف أدرعي، في بيان نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "الجيش الالإسرائيلي هاجم أيضًا منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".

وأكد البيان أن "وجود الآليات الهندسية والكمية الصاروخية المستهدفة يمثل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".