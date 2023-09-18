مستشار الأمن القومي العراقي يبحث في أربيل ملف الجماعات الكردية المعارضة لإيران

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده بدأت بنقل جماعات كردية معارضة لطهران من حدود إقليم كردستان العراق مع إيران إلى مخيمات بعيدة عن الحدود في إطار اتفاق بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في آب/ أغسطس الماضي توصُّل طهران وبغداد لاتفاق ينزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران ويُخرجها من إقليم كردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول/ سبتمبر الحاري.

وتتهم إيران منذ وقت طويل إقليم كردستان العراق، الذي يحظى بحكم ذاتي، بإيواء جماعات مسلحة ضالعة في هجمات ضدها؛ ما دفع الحرس الثوري الإيراني بدوره إلى استهداف قواعد تلك الجماعات مِرارًا.